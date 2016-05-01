وزير خارجية الأردن يشارك بكلمة افتتاحية في منتدى الإعلام العربي

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي أن معالي ناصر جودة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، سيلقي كلمة افتتاحية في الدورة الخامسة عشرة للمنتدى خلال الافتتاح الرسمي للحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي يوم الثلاثاء 10 مايو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، عن تقديرها لمعالي ناصر جودة مؤكدة أن مشاركته ستضيف بٌعداً سياسياً هاماً للمنتدى، باعتباره سيتناول في كلمته البعد الإنساني للإعلام من منظور سياسي، وكيفية استعادة القيم الإنسانية التي غابت عن الإعلام نتيجة للتشتت السياسي وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة العربية وكذلك العالم بما تحمله من تحديات تضع مزيداً من الضغوط على كاهل الشعوب.

تتناول رسالة الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، البعد الإنساني للإعلام وتُعقد أعمالها يومي 10-11 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من قيادات العمل الإعلامي والكُتَّاب والمفكرين.

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