وزير الزراعة: تقنين وضع اليد لـ280 منتفعا بأرض الإصلاح بـ 39 مليار و999 مليون جنيه

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة حريصة على علاج كافة مشاكل منتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى، والمتراكمة منذ سنوات طويلة، والتيسير عليهم، حتى تعود لهم حقوقهم.

وقال فايد خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن هناك 280 موضوعاً تم طرحها بلجنة البت، بخصوص تقنين الأوضاع لمنتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى، لمبانى وأراضى زراعية، فى 21 محافظة، تم تقديرها من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليار و 999 مليون و 728 ألف و 38 جنيه.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على التيسير على المنتفعين ورفع العبء عن كاهلهم،حيث تم تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الهيئة لتسهيل الخدمة على المنتفعين وسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة انجازها،لافتاً الى انه تم مناقشة ميزانيه 2016 - 2017 ، حيث أدرجت فيها طلب بند مالى لتفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعى.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم التيسير فى إجراءات إقامة مشروعات النفع العام، فى التعديلات الأخيرة لقانون حماية الأراضى، وذلك للتيسير على المواطنين،وإتاحة الخدمات لهم خاصة في المناطق المعدومة والتي تحتاج الى مثل هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تم إقرارها،فضلاً عن بعد سداد الأسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

ووافق مجلس الإدارة فى اجتماعه، على بيع مساحة 1640 متر مربع ، ومساحة 791 ممربع ، الى الوحدة المحلية بمركز الحامول، فى محافظة كفر الشيخ،لإقامة مشروعات ذات نفع عام، فضلاً عن بيع مساحة فدان، و6 قيراط، و15 سهم، بجمعية إدكو بالبحيرة، لهيئة الأبنية التعليمية، ووزارة الشباب والرياضة، لإقامة مدرستين إبتدائية وإعدادية ومركز شباب ومقر للوحدة المحلية.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على بيع مساحة 4231 م2، بناحية ميت عباس بمركز سمنود بمحافظة الغربية،لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، فضلاً عن بيع مساحة 1088 م2 ، بناحية عزية سمعان، ب مركز أولاد صقر بالشرقية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

ووافق أيضاً على الطلب الذي تقدم به أهالى عزبة أبو مسلم بقرية ميت خلف بالمنوفية، لشراء مساحة 189 م2، لتوسعة مسجد القرية، فضلاً عن بيع مساحة 7 قيراط، بمركز ملوي بمحافظة المنيا، الى هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إبتدائية عليها.

وقرر أيضاً الموافقة على بيع مساحة 2 فدان،بناحية الكنيسة بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها،فضلاً عن الموافقة على بيع مساحة 1642 م2 بمنطقة، شبراهور بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن الدقهلية، لإقامة نقطة شرطة عليها،لإضافة الى بيع مساحة 300 م 2 ، للهيئة القومسة لمساه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة صرف عليها.

وأوضح وزير الزراعة ، أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعية ماضية فى خطة للتيسير على فلاحي الإصلاح، وعلاج كافة مشاكلهم، لافتاً الى انه تم ايضاً تفعيل خدمة "واتس آب" على الرقم 01094254667 لإرسال الرسائل النصية واستقبال الشكاوى والصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوسائط المتعددة بشكل سريع وفعال ودراستها من خلال مسئولين عن هذا الشأن والتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وتابع فايد، أنه يتم حاليا عقد لقاء جماهيرى،على مستوى هيئة الاصلاح الزراعى، يوم الأربعاء من كل شهر، فضلاً عن لقاء جماهيرى يعقد على مستوى مديريات الاصلاح بالمحافظات، كل خميس من كل أسبوع وذلك لحسم مشاكل المواطنين ومنتفعي الإصلاح الزراعي، فى وجود المختصين.

وأوضح الوزير انه تم عمل حملة اليوم الواحد، بكل محافظة، وذلك للمرور على الجمعيات التعاونية الزراعية، للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع، فضلاً عن انه لأول مرة يشكل الاصلاح الزراعى لجنة للرقابة على الأسمدة والمبيدات بكافة المدن والقرى، لضمان وصول المقررات السمادية كاملة.

ووافق مجلس الإدارة في نهاية الإجتماع ، على اعتماد 30 شهادة يتم توزعها بعد مراجعتها من اللجان القانونيه باعتماد مدير الهيئه العامه للاصلاح الزراعى.

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