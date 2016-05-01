سيف بن زايد يوجه بإطلاق "مجلس شباب الداخلية"

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإطلاق "مجلس شباب وزارة الداخلية " لدعم الطاقات الشابة المتميزة في الوزارة وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية والاستفادة منها في تحديد أبرز التحديات واقتراح الحلول والبرامج المناسبة لها وإطلاق المبادرات التي تدعم توجهات الوزارة وأهدافها.

وحددت الوزارة خطوات تتسم بالشفافية والموضوعية لاختيار أعضاء المجلس الذين ستتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة من جميع قطاعاتها.

يأتي تأسيس مجلس وزارة الداخلية للشباب متسقا مع مجلس الإمارات للشباب الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " لتعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.

و اعتبر اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن إطلاق المجلس ثمرة جهود وزارة الداخلية وحرصها المستمر على تحفيز الكوادر الوطنية على الإبداع والتميز بما يخدم مسيرة العمل الشرطي والأمني.

و لفت إلى أنه يشكل إضافة نوعية لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المنتسبين وفتح آفاق جديدة لمناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في دعم مسيرة العمل الشرطي والأمني بأفكار خلاقة تعزز من استراتيجية الوزارة نحو تحقيق تطلعاتها المستقبلية في دعم جهود الكوادر الوطنية من جيل الشباب وصقل إمكاناتهم وربطه بالمستجدات والمعارف وفقا لأرقى المعايير العالمية المتقدمة.

و قال إن الوزارة تسعى من خلال خطة العمل والمبادرات المختلفة التي يطرحها المجلس إلى تطوير منظومة عمل متكاملة لدعم وتطوير الشباب في الوزارة وتوفير بيئة يمكن للشباب فيها أن يبدع ويبتكر ويكون مساهما فعالا في تنمية المجتمع ورفعته وعلى أن تكون وزارة الداخلية حلقة تفاعل وتواصل بين الشباب ومختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة وسنقوم من خلال المبادرات والبرامج المقترحة بعكس تطلعات الشباب وأفكارهم لهذه الجهات لتطبيقها على أرض الواقع.

من جهته أوضح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي أن المجلس سيسهم في تحقيق تطلعات شبان الوطن من منتسبي وزارة الداخلية وتبني وطرح أفكارهم الجديدة التي تعزز من تحقيق النهضة والتطور في مجتمع الإمارات .. موضحا أنه يعول على المجلس في تحقيق العديد من الأهداف في إطار مسيرة الأمن والأمان في الوطن .

و أشار العبيدلي إلى دور القادة والقياديين في دعم صلاحيات المجلس وتبني كل المقترحات والتوصيات التي يتوصل إليها شبان الوطن من خلال طرحهم للأفكار البناءة والأهداف النبيلة التي تتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية نحو تحقيق التطوير المنشود والحفاظ على المكتسبات الحضارية.

و دعا الشباب إلى تسجيل أفكارهم ومقترحاتهم وتقديم توصيات حول آليات وسبل تنفيذ الأفكار المبدعة في مجتمع الإمارات .. مؤكدا حرص القيادة العليا ودعمها للمبادرات الاستراتيجية التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لدعم الشباب وإنجاحه .

و شدد على حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من طاقات الشباب والاستماع لتطلعاتهم وتحفيزهم وتشجيعهم ليبادروا بتقديم حياة أفضل للآخرين من خلال تمكينهم للمشاركة في المسؤولية المجتمعية لوطنهم والبحث معهم باستمرارية عن حلول لريادة المستقبل والعمل والتعاون في رسم مستقبلهم وتسليط الضوء على الأفكار المستقبلية محليا ودوليا.

تجدر الإشارة إلى أن "مجلس شباب وزارة الداخلية" يختص بمجموعة من المهام والاختصاصات منها تحديد أهم الفرص والتحديات التي تهم الشباب في الوزارة واستشراف المستقبل ووضع البرامج اللازمة لتطوير قوة الشباب في الوزارة والاستفادة منها بالشكل الأمثل كما يعتمد المجلس التحفيز وسيلة لتشجيع الشباب المواطن على الإبداع وتطوير المهارات الإدارية والقيادية.

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