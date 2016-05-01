وزير الداخلية يصل الكاتدرائية على رأس وفد أمنى لتهنئة البابا تواضروس بالعيد

وصل إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منذ قليل، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على رأس وفد أمنى من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة، لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد.

فيما تجمع كورال الكاتدرائية أمام المقر الباباوى، وعزفوا ألحان ترنيمة "هللوا يا شعب الرب".

ويكثف الأمن من تواجده أمام أبواب الكاتدرائية المختلفة، لتأمين القادمين لتهنئة البابا تواضروس بالعيد.

- مدير أمن القاهرة يصل الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد