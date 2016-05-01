مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى انقلاب "ميكروباص" بطريق أسيوط الغربى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة – أسيوط" الغربى بالفيوم، وتم نقل 9 مصابين و3 جثث إلى مستشفى الفيوم العام، بينما نقل مصاب إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة – أسيوط" الغربى.

وانتقلت 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث من الفيوم وبنى سويف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص هم: عشرى أحمد عبد اللطيف 40 سنة، وزينب محمد على 75 سنة، وجثة أخرى مجهولة لشاب فى الخامسة والعشرين من عمره، وإصابة 10 آخرين.

تم نقل جثث المتوفيين و9 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن المصابين هم كل من: حمادة مغربى زكى 50 سنة، ومحسن فاروق عبد الحميد 30 سنة، وشيماء عيد نصار 46 سنة، وأحمد سيد جنيدى 26 سنة، وإبراهيم سيدى 55 سنة، ومصطفى فضل 60 سنة، ونفادة عبد الحليم 66 سنة، ونور محمد 25 سنة، ووجدية عطية 50 سنة، وتم نقل مصاب آخر إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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