انتظام حركة إقلاع الرحلات الأوروبية من مطار القاهرة وفقًا لجدول التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، منذ صباح اليوم، الأحد، حالة من الانتظام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات، وفقاً للمواعيد المقررة لها بجداول التشغيل.

وقال مصدر ملاحى بمطار القاهرة، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار تشهد حالة من الانتظام وفقا للمواعيد المقررة لها وخاصة المتجهة إلى أوروبا.

وأقلعت رحلات "مصر للطيران"، الرحلة رقم 848 المتجهة إلى الجزائر،والرحلة رقم 777 المتجهة إلى لندن، والرحلة رقم 747 المتجهة إلى أثينا،، والرحلة رقم 703 المتجهة إلى ميلانو، والرحلة رقم 753 المتجهة إلى مدريد، والرحلة رقم 985 المتجهة إلى نيويورك،، والرحلة رقم 771 المتجهة إلى جنيف،والرحلة رقم 843 المتجهة إلى تونس، والرحلة رقم 847 المتجهة إلى كازابلانكا، والرحلة رقم 791 المتجهة إلى روما،والرحلة رقم 799 المتجهة إلى باريس، والرحلة رقم 912 المتجهة إلى دبى.

كما أقلعت الرحلة رقم 305 خطوط الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، وخطوط بريطانيا المتجهة إلى مطار هيثرو، وخطوط فرنسا المتجهة إلى فرنسا، وخطوط تركيا المتجهة إلى إسطنبول.

ضبط راكبة قادمة من إيطاليا حاولت تهريب 250 ألف يورو داخل علبة شيكولاته

>

وزير البترول يغادر إلى ألمانيا لبحث التعاون المشترك فى مجالات الطاقة