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عاصم عبد الماجد: الإخوان دعموا أمريكا بالعراق وبايعوا مبارك وتركوا اليمن للحوثى

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عاصم عبد الماجد: الإخوان دعموا أمريكا بالعراق وبايعوا مبارك وتركوا اليمن للحوثى عاصم عبد الماجد: الإخوان دعموا أمريكا بالعراق وبايعوا مبارك وتركوا اليمن للحوثى
شن عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية هجوما عنيفا ضد جماعة الإخوان واتهم أفرعها فى الدول المختلفة بالتحالف مع الأمريكان والشيعة، واعتبر أن هناك خلل شديد فى البنية الأساسية للفرد داخل الجماعة.

وقال عبد الماجد فى تدوينة بثها عبر حسابه بموقع المدونات المصغرة "تويتر": "إذا مرت فصول السنة الأربعة على الشجرة العتيقة ولم تثمر فمتى --بالله عليكم-- تطرح ثمرها ؟!؟!" واضاف: "فى العراق تحالفوا مع الأمريكان والشيعة بدلا من مجاهدة المحتل، أرأيتم حال العراق اليوم !!فى كانوا فى سدة الحكم ومعهم شرعيتان ثورية ودستورية بل وشرعية إسلامية وهى الأهم وناشدناهم أن يأخذوا الأمور بقوة فما فعلوا فعادوا بالبلاد إلى المربع رقم صفر !!..فى اليمن انسحبوا وتركوا الحوثى يجتاح البلاد !!"

وتابع فى موضع اخر:"بل رأينا تحالفاتهم مع حسنى مبارك ضدنا فى القرن الماضى حين قال الأستاذ عمر التلمسانى عفا الله عنه (أعطونا الشرعية نقضى لكم على التطرف) وكانت بعدها مبايعتهم لمبارك رئيسا ووصمهم الجماعة الإسلامية بالإرهاب".


>عاصم عبد الماجد يحرض الإخوان على التظاهر فى 7 مايو المقبل
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