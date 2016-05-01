ضبط 2550 صاروخ ألعاب نارية في أسيوط‎

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على مسئول محل لعب أطفال، بحوزته 2550 صاروخ ألعاب نارية، فضلًا عن 16 شمروخ بدائرة قسم أول أسيوط.

وكان اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز قسم شرطة أول أسيوط، حسبما أفاد مراسلنا.

وأفاد البلاغ السالف الذكر، بضبط المدعو “إسلام . م”، 21 سنة – مدير مسئول محل لعب أطفال، ومقيم أبراج عمر بن عبد العزيز – دائرة قسم أول أسيوط، وبحوزته ألعاب نارية.

وتضمنت المضبوطات 2550 صاروخ ألعاب نارية متنوعة بين “البمب”، والديناميت، و16 “شمروخ” بقصد الإتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لتتولى التحقيق.