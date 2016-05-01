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4 عارضات يتألقن في حفل البيت الأبيض

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الأحد 01-05-2016 08:34

أقام البيت الأبيض ليلة البارحة حفلاً ساهراً حضره عديد من النجمات المتألقات وعارضات الأزياء الأنيقات، وقد لفتتنا 4 إطلالات تحديداً من بين الحضور، حيث صوَّرت لنا أسلوب العارضات وتألقهن بعيداً عن منصات العروض.

وقد اختارت كل عارضة إطلالة بلون مختلف عن الأخرى، فظهرت كارلي كلوس Karlie Kloss بفستان أبيض ناعم وبسيط، بينما تألقت البرازيلية أدريانا ليما Adriana Lima بفستان أحمر رائع، يكشف كتفيها بأسلوب أنثوي جميل، أما كيندل جينر Kendall Jenner فاعتمدت الإطلالة الكلاسيكية الأنيقة باللون الأسود مع عقد رائع من الألماس البراق، في حين تألقت إيميلي راتاجوسكي Emily Ratajkowski بفستان أخضر بتفاصيل جميلة وأكمام طويلة زادته فخامة.

شاهدي معنا إطلالات العارضات وشاركينا برأيك بها

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سيدتي