نصيحة جينيفر لوبيز لـ مكياج يخفي التجاعيد

تنصح مغنية هوليوود الشهيرة جينيفر لوبيز كل فتاة تبحث عن الإطلالة الكاملة بأن تتخلى عن مكياج التمويه في أيامها الطويلة، فعلى الرغم من أن مكياج التمويه قد يخفي الكثير من تجاعيد وعيوب الوجه، إلا أنه لن يكون مناسباً للسهرات أو الأيام الطويلة.

وتعلل لوبيز هذا الأمر قائلة: "تتميز المستحضرات التي يتم استخدامها في مكياج التمويه بالكثافة والسماكة الشديدة، فضلاً عن تعدد طبقات هذا المكياج، مما يؤدي إلى ظهور تجاعيد الوجه الصغيرة في نهاية اليوم، وهو بالتأكيد ما ينبغي أن تبتعد عن كل فتاة".