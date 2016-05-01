أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نصيحة جينيفر لوبيز لـ مكياج يخفي التجاعيد

Google+ Print

الأحد 01-05-2016 14:55

تنصح مغنية هوليوود الشهيرة جينيفر لوبيز كل فتاة تبحث عن الإطلالة الكاملة بأن تتخلى عن مكياج التمويه في أيامها الطويلة، فعلى الرغم من أن مكياج التمويه قد يخفي الكثير من تجاعيد وعيوب الوجه، إلا أنه لن يكون مناسباً للسهرات أو الأيام الطويلة.
وتعلل لوبيز هذا الأمر قائلة: "تتميز المستحضرات التي يتم استخدامها في مكياج التمويه بالكثافة والسماكة الشديدة، فضلاً عن تعدد طبقات هذا المكياج، مما يؤدي إلى ظهور تجاعيد الوجه الصغيرة في نهاية اليوم، وهو بالتأكيد ما ينبغي أن تبتعد عن كل فتاة".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي