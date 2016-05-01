اختاري البلسم المناسب لنوع شعرك

إذا كنت تبذلين أقصى جهدك للحصول على شعر ناعم ولامع، فإنّ أكثر المنتجات التي قد تساعدك على هذا الأمر هو البلسم. فباستخدامك النوعية المناسبة من البلسم ووضعها بالطريقة الصحيحة تساعدين شعرك على استعادة لمعانه وانسيابيته من دون تكاليف أو معاناة.

ولاستخدام البلسم بالطريقة الصحيحة، عليك البدء من أطراف الشعر إلى أعلى مع الابتعاد عن فروة الرأس قدر الإمكان؛ وذلك لأنّ البلسم يحتوي على بعض المركبات التي قد تعمل على ظهور القشرة إذا لم يتم التخلص منها بالكامل.

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كما عليك اختيار البلسم المناسب لنوع شعرك. إليك بعض النصائح من "سيدتي نت" لتتعلمي كيفية القيام بهذا الأمر:

1.الشعر الناعم: مشكلة الشعر الناعم هي قلة حجمه. لذا، عليك الحرص على اختيار البلسم الذي يحتوي على الكيراتين؛ وذلك لأنه غني بالبروتينات التي تساعد في تقوية الشعر وزيادة حجمه. وللحصول على شعر ناعم قوي وصحي عليك استخدام البلسم مرةً واحدةً أسبوعيًّا. فاستخدام البروتين أكثر من مرة أسبوعيًّا قد يسبب تكسر الشعر.

2.الشعر الخشن: تكمن مشكلة الشعر الخشن في الجفاف والتقصف. لذا، عليك اختيار البلسم الذي يحتوي على زبدة الشيا أو زيت مرطب للشعر مثل زيت الزيتون ودوار الشمس وزيت الأفوكادو لاستعادة الرطوبة والانتعاش لشعرك. كما أنّ شعرك بحاجة إلى استخدام البلسم مرتين أسبوعيًّا على الأقل.

3.الشعر المجعد: يحتاج الشعر المجعد إلى حل جذري وهو الكيراتين، عليك اختيار بلسم يحتوي على البروتين وزبدة الشيا وثنائي الميثيكون الذي يخفف من تجعد الشعر ويضيف تألقاً رائعاً. استخدميه مرةً أسبوعيّاً.

4.الشعر المصبوغ: بعد صبغ الشعر، أنت بحاجة إلى بلسم يحافظ على لونه لمدة أطول، لذا عليك اختيار البلسم الخاص بالشعر المصبوغ .

5.الشعر العادي: يحتاج الشعر العادي إلى تغذية جيدة قبل غسله. لذا، عليك وضع زيت جوز الهند أو زيت الأفوكادو قبل غسل الشعر بساعة على الأقل ثم اغسليه كالمعتاد بالشامبو والبلسم العادي.