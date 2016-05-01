ابنة مريم اوزيرلي وحيدة في المستشفى من دون والدتها لهذا السبب

لأول مرة منذ ولادتها قبل عامين يتم الكشف عن وجه الطفلة لارا إبنة النجمة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في (حريم السلطان) وبسيلين في (ملكة الليل) الذي فشل جماهيرياً وأوقف عند الحلقة ال (15) بقرار من قناة ستار التركية،وجهته الإنتاجية، خلال مرافقتها لامرأتين الأرجح أن تكونا مربيتيها الخاصتين خلال خروج الثلاثة من المستشفى الأمريكي بنيشانتاشي وهما تحيطانها من جانبيها الأيمن والأيسر يداً بيد،وأكد مصدر مقرب من الأم الممثلة مريم أوزيرلي إنها اضطرت للسفر إلى برلين قبل يوم واحد من موعد إجراء ابنتها لارا فحوصات دورية روتينية للإطمئنان على صحة لارا التي ذهبت وحيدة إلى المستشفى لإجراء فحوصاتها الدورية بدون والدتها.

وكانت مريم أوزيرلي منذ ولادة ابنتها لارا حريصة على عدم إظهار وجه ابنتها الكامل في السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام،فكانت تظهر أجزاء منها بلقطات خاصة تنشرها في حسابها الشخصي بأنستغرام،لكن عدم وجودها هذه المرة مع ابنتها جعلت صحافة الباباراتزي تفوز بصور لوجهها الكامل لأول مرة وتداولتها كافة وسائل الإعلام التركية باهتمام كبير.

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