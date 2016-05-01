«التموين»:استلام 350 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال 15 يومًا

بلغت كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد الذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي وحتى الآن نحو 350 ألف طن قمح محلي، وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الاأسفلتية المجهزة .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ـ في بيان ـ اليوم السبت، حرص الدولة على استلام أكبر كمية من القمح المحلي حيث يتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين الموردين، وحل أية عقبات تواجههم من خلال غرف العمليات الدائمة التي تم تشكيلها بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات في كافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.

وقال حنفي” إن عمليات الاستلام مستمرة يوميا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الأجازات، والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين حسب كشوف حصر مزارعي القمح التي أعدتها وزارة الزراعة حيث تم ربط كل مزارع بشونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة، وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة”.

وأضاف، وفقا للبيان،” إن الأسعار مشجعة، وهي 420 جنيه للأردب حسب درجة النظافة، وذلك تدعيما للفلاح ومن المتوقع استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح ولذا تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بإنشاء 17 صومعة جديدة بمنحة من دولة الإمارات نفذتهم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، و105 شون حديثة تم تحويلها من ترابية إلى شون حديثة متطورة قامت بتنفيذهم أيضا الهيئة بالتعاون مع شركة بلومبرج”.

وتابع” كما تم إنشاء مركز تحكم لمتابعة، ومراقبة مخزون الأقماح، والحبوب التي يتم تخزينها في الشون المتطورة، وحركة استلام الأقماح بالشون وتوريدها للمطاحن وربط هذا المركز بشبكة إلكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الأقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون”.