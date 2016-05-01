رئيس وزراء العراق يأمر بالقبض على المحتجين الذين هاجموا النواب ومحاسبتهم

> رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى السلطات بالقبض على المحتجين الذين هاجموا قوات الأمن ونواب البرلمان وأضروا بممتلكات مؤسسات الدولة وتقديمهم للعدالة وذلك بعد اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى بغداد أمس احتجاجا على التأجيلات فى خطط الإصلاح.

جاء بيان العبادى اليوم الأحد بعد يوم من قيام مئات المحتجين الغاضبين من أتباع رجل الدين الشيعى المؤثر مقتدى الصدر المناهضين للحكومة بهدم الجدران المضادة للانفجارات وتدفقوا على مبنى مجلس النواب، ما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية المتأججة منذ فترة طويلة. قام العبادى مساء السبت بجولة داخل مبنى البرلمان، وسار بجوار الأثاث التالف.

أظهرت مقاطع مصورة على وسائل الإعلام الاجتماعية مجموعة من الشبان يصفعون نائبين فى مجلس النواب العراقى أثناء محاولتهما الفرار من الحشد، بينما تجمهر محتجون آخرون حول مواكب النواب.

غادر المحتجون فى النهاية البرلمان ليل السبت واحتشدوا فى ساحة قريبة.

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