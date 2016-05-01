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مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

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مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

جدد مستوطنون إسرائيليون الأحد، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر القوات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وتتم الاقتحامات عبر مجموعات متتالية، يتقدمها عدد من "الحاخامات"، الذين يتلون روايات تلمودية حول أسطورة "الهيكل المزعوم" مكانه.

وينتشر حراس وسدنة المسجد فى كافة أرجائه، ويراقبون المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية فى الأقصى، لمنع أى محاولة لإقامة صلوات وطقوس تلمودية فيه.

فى الوقت ذاته، ينتشر عدد من طلبة مجالس العلم فى المسجد الأقصى، ويتصدون بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات وجولات المستوطنين الإسرائيليين.
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