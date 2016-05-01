المتحدث العسكرى للجيش الليبى: حفتر لم يغادر ليبيا ويجتمع مع قادة العمليات

نفى المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن قضاء قائد الجيش الفريق خليفة حفتر إجازة شم النسيم بمدينة الغردقة.

وأكد المتحدث العسكرى، أن مواقع التواصل الاجتماعى لا رقيب عليها ولا حسيب، مشيرا إلى أن الفريق خليفة حفتر متواجد بمقر القيادة وفى اجتماعات ولقاءات متواصلة مع قادة غرف العمليات القتالية، ويوجه فى القوات بشكل دقيق وفعال فى كل مناطق الاشتباكات.

وكشف العقيد أحمد المسمارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، عن اجتماع ثنائى جمعه بالفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش أمس السبت، بخصوص إدارة التوجيه المعنوى والإعلام لقوات الجيش الليبى.

وأكد المسمارى، أن ما يتردد عبارة عن حملات تشويه، تأتى فى إطار الحرب الإلكترونية التى يشنها الجيش الإلكترونى المعادى التابع للتنظيمات الارهابية التي تحاربها القوات المسلحة الليبية.

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