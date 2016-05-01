انخفاض نسبة الحرائق في الشارقة 30%

أكد العميد عبدالله السويدي مدير عام إدارة الدفاع المدني في الشارقة على انخفاض نسبة الحرائق في الشارقة بنسبة 30% في الربع الأول من العام، مرجعاً ذلك إلى برامج التوعية التي قامت بها فرق الإدارة وإلى تعاون الاستشاريين والمطورين والمقاولين مع الإدارة.

جاء ذلك خلال لقاء إدارة الدفاع المدني بالشارقة صباح اليوم المطورين وأصحاب المكاتب الاستشارية والمقاولين العاملين في الإمارة بهدف تعريفهم بالاشتراطات الجديدة وكيفية أخذ الموافقات الجديدة واشتراطات الموافقة الفنية على الخرائط.

وأوضح السويدي منع استخدام مادة الكلادك سريعة الاشتعال في تشييد الابراج بالشارقة، وتشكيل لجنة لبحث اشتراطات الوقاية إلى حين إيجاد الحلول الجديدة لتلك المادة، مشيراً إلى وجود تعاون مع دائرة البلدية والجهات المختصة في الإمارة بذلك الشأن.

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