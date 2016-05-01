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"الزراعة" تطرح 10 آلاف رأس عجل فى الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار

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"الزراعة" تطرح 10 آلاف رأس عجل فى الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار "الزراعة" تطرح 10 آلاف رأس عجل فى الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار
قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم حاليا سحب 10 آلاف رأس من العجول الحية من محاجر الهيئة، وهى فائض من الحيوانات الحية، تطرح فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض بمناسبة أعياد شم النسيم، لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وزيادة المعروض من اللحوم.

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العجول المستوردة للذبيح الفورى قبل دخولها إلى البلاد يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات، والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح.

وأضاف جاد المولى، أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات، وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، مشيراً إلى أن المحاجر البيطرية تعمل كصمام أمان للبلاد، لمنع تسرب أية أمراض إلى الداخل، ولذلك تعمل الهيئة على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وعلى تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.


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