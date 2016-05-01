غادة والى: ضبط 215 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات خلال العام الحالى

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 2836 سائق فى محافظات القاهرة، والجيزة والقليوبية ،والإسكندرية، والبحيرة ،وبورسعيد ،والدقهلية ،والشرقية، والسويس والإسماعيلية ،والغربية، والفيوم ، وتبين تعاطى 215 سائقا للمواد المخدرة بنسبة 7.6 % من إجمالى من تم الكشف عليهم منهم 1344 سائق تم الكشف عليهم خلال الفصل الدراسى الثانى وتبين تعاطى 117 سائق منهم للمواد المخدرة .

وأضافت غادة والى فى بيان اليوم، أن اللجنة قامت بتنفيذ 16 حملة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى وتبين تعاطى 55 حالة لمخدر الحشيش و75 حالة تعاطي لمخدر الترامادول و5 حالات تعاطى لمخدر الهيروين و38 حالة تعاطى متعدد "الحشيش والترامادول" و12 حالة تعاطى متعدد "الحشيش والهيروين" و11 حالة تعاطى لمخدر الحشيش والهيروين والبنزو و14 حالة تعاطى لمخدر الحشيش والترامادول والهيروين و4 حالات تعاطي للأبتريل و حالة تعاطى للمنشطات وتمت إحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأوضحت "غادة والى" أنه تم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد إكتشاف وجود بعض السائقين الذين يعملون فى المدارس عليهم أحكام فى قضايا نصب وسرقة بالإكراة ،حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين ، خاصة فى ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للإستعانة بالسائقين لإستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم .

وأضافت غادة والى،أن الخط الساخن "08002200022" تلقى الكثير من شكاوى الأهالى والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس للمخدراتوتم الكشف على السائقين وتبين تعاطى البعض منهم للمواد المخدرة ، لافته الى أن حملات الكشف العشوائى على سائقى حافلات المدارس تأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء منذ العام الماضى،بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس، لحماية الأطفال من الحوادث.