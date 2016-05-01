بائع يفاجأ بوجود جثة طفلة مجهولة داخل محل ملابس عند فتح أبوابه فى الوراق

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل محل ملابس بمنطقة الوراق، حيث عثر عليها صاحب المحل، صباح اليوم الأحد، وأكد أنه لا يعرفها، كما كشفت معاينة رجال المباحث وجود أثار حرق ببعض الملابس المعروضة للبيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بالعثورعلى جثة فتاة بمنطقة الوراق، وبانتقال العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق، إلى محل الواقعة، عثر على جثة فتاة داخل محل ملابس ترتدى كافة ملابسها، كما تبين وجود آثار حريق ببعض الملابس المعروضة للبيع داخل المحل.

وأفاد صاحب المحل فى البلاغ الذى حرره العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، أنه أثناء فتحه محل الملابس الذى يمتلكه صباح اليوم، فوجىء بجثة الفتاة داخل المحل، مؤكدا أنه لا يعرفها، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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