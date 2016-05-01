ميدو يهنىء العمانى “على الحبسى” بفوزة بجائزة أفضل لاعب فى نادى”ريدينج” الإنجليزى

أكد أحمد حسام ميدو سعادته بفوز حارس المرمى العمانى على الحبسى بجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم بنادى ريدينج الأنجليزى،ووصفه بالنموذج المشرف لللاعب العربى.

ميدو هنأ “الحبسى ” عبرصفحته بموقع تويتر ،وكتب “مبروك لـ @AliAlhabsi حصوله على افضل لاعب في الموسم في نادي @ReadingFC ..نموذج مشرف للاعب العربي المحترف..الف مبروك تستاهل”.

ويعد الحبسي أحد أهم لاعبي ريدينج، على الرغم من أن الفريق لا ينافس على الصعود للدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الـ 16 برصيد 52 نقطة.

يذكر أن الحبسي صاحب الـ 32 عاما يعد من أشهر اللاعبين العمانيين، حيث احترف في عدة أندية إنجليزية، هي بولتون، وويجان وبرايتون، وأخيرًا ريدينج منذ عام 2015، كما أنه قاد بلاده لتحقيق لقب كأس الخليج عام 2009.