نائب يتقدم ببيانٍ عاجل لإلغاء «التوقيت الصيفي»

تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، أمس السبت، ببيانٍ عاجل، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب فيه بضرورة إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وأكد “مرشد”، في بيانه، حسبما أفاد مراسلنا، أن نظام التوقيت الصيفي، ” ليس له أي آثار إيجابية منذ أن قامت الحكومات السابقة بتطبيقه في التسعينات من القرن الماضي”.

وقال “مرشد”، إن ” نظام التوقيت الصيفي خاطئ، والادعاء بأنه يوفر الطاقة الكهربائية لا أساس له من الصحة”.

وكانت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد قررت بدء العمل بالتوقيت الصيفي في 7 يوليو المقبل، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الشأن.