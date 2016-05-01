السيطرة على حريق بمحل لبيع المنتجات البلاستيك بأبو النمرس بدون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل محل لبيع المنتجات البلاستيك بأبو النمرس، بدون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أحد المحلات بأبو النمرس، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات، وتم إخماد الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

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