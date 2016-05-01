انتحار فتاة بجرعة سم فئران فى ظروف غامضة ببورسعيد

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها إثر تناولها جرعة من سم الفئران، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من مستشفى بور فؤاد العام بمصرع فتاة فى الخامسة عشر من عمرها من منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، لتناولها جرعة من سم الفئران ولفظت أنفسها فور وصولها قسم الطوارئ.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمستشفى بورفؤاد العام وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، للتصريح بالدفن.

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