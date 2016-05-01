مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم أعلى طريق أسيوط الشرقى بالبدرشين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الشرقى بمنطقة البدرشين نتيجة لانفجار الإطار الأمامى لسيارة ميكروباص واصطدامها بسيارتين ملاكى، مما أدى لانقلابها على الطريق الذى توقف أمام المتجهين إلى مناطق الجيزة، وتم نقل كافة المصابين للمستشفى.

كان قد تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أعلى طريق أسيوط الشرقى بالبدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين حدوث انقلاب لإحدى السيارات بعد انفجار الإطار الأمامى لها نتيجة للسرعة الزائدة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وتمت إزالة حطام الحادث.

إصابة 3 قيادات بـ"النور" بكفر الشيخ فى انقلاب سيارتهم على الطريق الدولى

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