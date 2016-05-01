السفير المصرى بـ"أديس أبابا" يستقبل الوفد البرلمانى برئاسة حاتم باشات (تحديث)

غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى اجتماعات البرلمان الأفريقى، برئاسة اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، وعضوية النائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، واللواء صلاح عفيفى، والنائب مصطفى الجندى أعضاء اللجنة.

ووصل الوفد البرلمانى المصرى، صباح اليوم الأحد، إلى مطار أديس أبابا، كنقطة ترانزيت لاستكمال رحلته إلى مدينة ميدراند، فى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقى التى تبدأ غدًا الاثنين.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى المصرى، فى مطار أديس أبابا، السفير المصرى لدى العاصمة الإثيوبية، و حرص أعضاء الوفد فى التقاط الصورة التذكارية معه، وظهر فى الصورة كل من النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، واللواء صلاح عفيفى، والنائب مصطفى الجندى، أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن يغادر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، القاهرة مساء اليوم، الأحد، ليلحق بالوفد المصرى بالعاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.

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