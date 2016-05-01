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شكري يبحث هاتفيا مع السراج التطورات على الساحة الليبية

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شكري يبحث هاتفيا مع السراج التطورات على الساحة الليبية شكري يبحث هاتفيا مع السراج التطورات على الساحة الليبية

سامح شكري وزير الخارجية – أرشيفية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، تناولا خلاله التطورات على الساحة الليبية، وأهمية تضافر الجهود من أجل محاربة تنظيم “داعش” وسائر التنظيمات الإرهابية، بما يتطلب تعزيز قدرات القوات المسلحة الليبية ودعمها في مواجهة الإرهاب.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية عبر لوزير الخارجية عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه له، وأكد أهمية العمل على اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب، وعن تطلعه لزيارة مصر في اقرب فرصة.

أ ش أ

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