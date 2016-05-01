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جمال عبد الحميد: أتمنى ضم لاعبين من الأهلي

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جمال عبد الحميد: أتمنى ضم لاعبين من الأهلي جمال عبد الحميد: أتمنى ضم لاعبين من الأهلي

يتمنى جمال عبد الحميد مدير الكرة بالزمالك ضم لاعبين من الأهلي إلى صفوف فريقه.

وقال عبد الحميد:"كنت أتمنى أن يكون حسام غالي لاعبًا بالزمالك، فهو قائد، وفنياته عالية للغاية".

وأضاف عبر قناة المحور "كذلك حسام عاشور، فهو الجندي المجهول، ولاعب يتمناه أي مدرب".

وبسؤاله عن أفضل لاعب في هذا الموسم، قال:"حسام باولو، فهو في الـ32 من عمره، ومع ذلك حافظ على صدارة هدافي الدوري، رغم أنه يلعب لسموحة الذي لا ينافس الأهلي والزمالك".

وأشار إلى أن ثنائي الزمالك أيمن حفني ومصطفى فتحي، وكذلك رمضان صبحي لاعب الأهلي من أفضل العناصر هذا الموسم.

وكشف مدير الكرة بالزمالك أنه كان وراء تصعيد الظهير الأيسر الحالي للزمالك حمادة طلبة للفريق الأول، عندما كان مدربًا لنادي المريخ البورسعيدي عام 1998.

وأتم "طلبة كان يجيد في مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع، قمت بتصعيده للفريق الأول ببلوغه 17 عامًا، بصحبة لاعبين آخرين مثل مصطفى جعفر مهاجم الزمالك السابق".

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