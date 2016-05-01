راكيتيتش: الفوز هو الأهم وليس الأداء

(إفي): اعتبر لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، عقب الفوز على ريال بيتيس بهدفين نظيفين في الليجا على ملعب بينيتو فيامارين أنه "سواء كان أداء الفريق ممتازا أم لا فالمهم هو تحقيق النقاط الثلاثة".

وقال اللاعب الذي سجل الهدف الأول في تصريحات صحفية عقب المباراة:"وثقنا حتى النهاية في الأسلوب الذي نلعب به، وسجلنا بعد أن حالفنا التوفيق بعد أن تخلى عنا عدة مرات".

وأضاف الكرواتي "استثنائية الأداء لا تهم طالما حققنا الفوز. الملعب لم يساعدنا كثيرا. الخصم كان يعرف ما الذي يفعله. الحرارة كانت مرتفعة والملعب نفسه يعد معقدا".

وتابع راكيتيتش "أعتقد أن الفوز كان مستحقا. اللعب هنا صعب للغاية لأن ريال بيتيس يضغط بصورة جيدة للغاية ولا يوجد أي فريق يقضي هنا وقتا جيدا".

وبفوز برشلونة ارتفع رصيده إلى 85 نقطة ليستيعد الصدارة من أتليتكو مدريد الذي تراجع للمركز الثاني وله نفس العدد من النقاط وخلفهما ريال مدريد بالمركز الثالث بفارق نقطة واحدة، ليعود الوضع كما كان عليه قبل بداية الجولة.