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سليماني يقود سبورتينج للفوز على بورتو ' بيسيرو ' ويواصل مطاردة بنفيكا

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سليماني يقود سبورتينج للفوز على بورتو ' بيسيرو ' ويواصل مطاردة بنفيكا سليماني يقود سبورتينج للفوز على بورتو ' بيسيرو ' ويواصل مطاردة بنفيكا

(إفي): فاز سبورتنج لشبونة السبت على مضيفه بورتو بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الـ32 من الدوري البرتغالي على ملعب الدراجاو ليواصل ملاحقة بنفيكا المتصدر.

وسجل أهداف الضيوف كل من الجزائري إسلام سليماني (ق23) و(ق44) وبرونو سيزار قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب هيكتور هيريرا من ركلة جزاء (ق35).

وسجل سليماني الهدف الأول بالرأس ثم تعادل هيريرا من ركلة جزاء قبل أن يضع الجزائري الهدف الثاني أيضا مستغلا عرضية الكوستاريكي بريان رويز، ثم جاء الهدف الثالث عبر سيزار بتسديدة فشل الحارس إيكر كاسياس في التعامل معه لتعانق الشباك.

وبفوزه أصبح لسبورتنج لشبونة 80 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا المتصدر، فيما تجمد رصيد بورتو عند 67 نقطة في المركز الثالث وبفارق 15 نقطة كاملة عن صاحب المركز الأول.

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