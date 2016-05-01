الإصابة تحرم أوروجواي من جهود لوديرو في كوبا أمريكا

(إفي): يغيب الأوروجوائي نيكولاس لوديرو، لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المئوية عقب إصابته بمزق في الرباط الهلالي بالركبة اليسرى، والتي سيخضع بسببها لجراحة الاثنين المقبل.

وأعلن الجهاز الطبي لبوكا جونيورز عن إصابة اللاعب (27 عاما) الذي ضمه المدير الفني لمنتخب أوروجواي اوسكار تاباريز في القائمة المبدئية لمنتخب "السيليستي" لخوض بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق في الثالث من يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

ويغيب اللاعب السابق لفريق "ناثيونال" الأوروجوائي وأياكس أمستردام الهولندي وبوتافوجو وكورينثيانز البرازيليين عن البطولة التي توج بها في نسخة 2011 بالأرجنتين.

وشارك لوديرو أيضا مع أوروجواي في نسخة البطولة الأخيرة والتي ودعها منتخب بلاده من الدور ربع النهائي.

وسيحتاج لوديرو ثلاثة أشهر على الأقل للتعافي من الإصابة.

ويعد هذا خامس لاعب يعاني من الإصابة في بوكا جونيورز الطامح في التتويج بكأس "ليبرتادورس" للمرة السابعة، إلى جانب أندريس كوباس وفرناندو جاجو وأندريس تشافيز وجينو بيروزي.