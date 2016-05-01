للأمهات الجدد.. نصائح ومحاذير بسيطة لرضاعة مريحة.. أهمها مش كل ما يعيط ترضعيه

رضاعة الأم لطفلها فى أيامه الأولى قد تكون صعبة، وتواجه خلالها الكثير من الأمهات الجدد الكثير من العراقيل والمشكلات والعوائق.

قد تعانى بعض السيدات من صعوبة ضبط الرضعات ومواعيدها لقلة خبرتهن فى البداية، لذا ينصح الدكتور أحمد عسقلانى –أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم المساعد بجامعه القاهرة قصر العينى– فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الرضاعة يجب أن تكون متأنية، وأن تكون الأم صبورة لتتعلمها جيدًا دون مشكلات وتدريجيًا سوف تتأقلم مع مواعيد نوم ورضعات المولود.

وتابع أستاذ النساء والتوليد والعقم حديثه عن الرضاعة، موضحًا أن هناك الكثير من النصائح التى تسهل من هذه العملية، ومنها:

>- ارضعى طفلك الصغير من ثدييك (الأيمن والأيسر)، ولا تعتمدى مطلقًا على ناحية واحدة حتى وإن كان الطفل يفضلها، حاولى وثابرى معه ولا تفقدى الأمل.

>- ارضعى طفلك من الثدى الأيمن، ثم الأيسر، ثم ابدئى مرة أخرى بالرضاعة مما انتهيت منه، أى من الأيسر ثم الأيمن مرة أخرى.

>- تخطئ بعض الأمهات كلما بكى الطفل ترضعه حتى وإن كان غير جائع حتى يتمكن من النوم، فعليك التوقف عن هذا الخطأ.

>- قومى بعصر ثدييك بعد الانتهاء التام للطفل من الرضاعة.

>- يمكنك إرضاع طفلك كل ساعتين ونصف إلى 3 ساعات.

>- يمكنك تعصير الصدر وحفظ اللبن حتى 24 ساعة فقط فى الثلاجة، تخلصى منه إذا تخطى هذه المدة.

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