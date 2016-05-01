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رئيس فنزويلا يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % وسط ارتفاع معدل التضخم

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رئيس فنزويلا يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % وسط ارتفاع معدل التضخم رئيس فنزويلا يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % وسط ارتفاع معدل التضخم

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قرر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% وسط ارتفاع كبير في مستوى التضخم أدى لتدمير القوة الشرائية في البلاد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز بالعربية)، اليوم الأحد، أن مادورو رفع أيضا قيمة بطاقة طعام شهرية إلى 18585 بوليفار أي نحو 17 دولارا بسعر السوق السوداء.

وقال الرئيس – في كلمة استغرقت ساعات في التلفزيون الرسمي – “لا يمكن أن ينجز ذلك سوى رئيس مثل نيكولاس مادورو ابن هوجو تشافيز”.

وستكون الزيادة هي الثانية عشرة منذ انتخاب مادورو كرئيس للبلاد في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوجو تشافيز.

وابتداء من اليوم أول مايو سيقفز الحد الأدنى للأجور إلى 15051 بوليفار شهريا وهو ما يساوى 05ر15 دولار بأقوى سعر صرف رسمي، ولكن 50ر13 دولار بسعر السوق السوداء.

أ ش أ

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