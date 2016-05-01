وفاة عامل هندى فى إحدى ورش مونديال قطر 2022

>توفى عامل هندى فى مشروع استاد البيت فى مدينة الخور، إحدى ورش مونديال قطر 2022 لكرة القدم بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة فى بيان.

وكتبت اللجنة العليا للمشاريع والارث فى بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى تنقل اللجنة العليا للمشاريع والإرث خبر وفاة السيد جاليشوار براساد (48 عاما)، أحد العاملين بمشروع استاد البيت - مدينة الخورالمرشح لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".

وأضاف البيان: "كان السيد براساد (هندى الجنسية) قد أحس بالإعياء بحدود الساعة 9:30 صباح الأربعاء 27 أبريل وتلقى الإسعافات الأولية بشكل مباشر فى موقع المشروع حتى وصول المسعفين حيث تم نقله إلى مستشفى الخور. إلا أن المنية وافته بحدود الساعة 11:30 صباحا".

وختم البيان: "بعد أن أكدت الفحوصات الأولية بالمستشفى أن سبب الوفاة هو الإصابة بسكتة قلبية، أبلغت كافة الجهات المختصة وتم البدء فورا بفتح تحقيق شامل حول الحالة".

ويقع استاد البيت شمال العاصمة الدوحة ومن المقرر ان يتسع لستين الف متفرج ويستضيف مباريات حتى نصف نهائى مونديال 2022.

ولطالما جذبت اوضاع العمال فى ورش المونديال انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الانسان، آخرها منظمة العفو الدولية التى اكدت اواخر مارس الماضى ان اكثر من 100 عامل اجنبى يساعدون فى بناء استاد خليفة الدولى عانوا من تجاوزات فاضحة ومنهجية.

وقالت المنظمة فى بيان أن العمال فى إستاد خليفة الدولى الذى ستقام عليه ايضا منافسات بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، كانوا ضحايا عمل قسري، وان الشركات التى توظفهم كذبت بشأن اجورهم، ولم يدفع لهم بعضها اى اجر منذ اشهر ويتم ايواؤهم فى "مخيمات بائسة".

وتابعت منظمة العفو الدولية فى التقرير الذى يحمل عنوان "الوجه القبيح للعبة الجميلة" ان سبعة عمال منعوا من العودة الى بلدهم لمساعدة اسرهم بعد الزلزال المدمر الذى ضرب النيبال فى ابريل 2015.

وتدعى المنظمات فى تقارير وفاة 1200 عامل حتى الان، وتتوقع وفاة 4 الاف اخرين قبل المونديال، وهو امر ينفيه الجانب القطرى بشدة.

وكان رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السويسرى جانى إنفانتينو جزم فى 22 ابريل الماضى بأن كأس العالم 2022 ستقام فى قطر، معلنا فى الوقت ذاته عن انشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال فى الملاعب القطرية التى تستضيف النهائيات.

وتستخدم قطر راهنا 5100 عامل فى ورش المونديال، ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى 36 الف عامل عام 2018.

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