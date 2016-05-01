للمرة الأولى..منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية رئيسة كوريا الجنوبية تزور إيران

غادرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه سول اليوم الأحد متوجهة إلى إيران ، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام .

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية – في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني – أن زيارة بارك إلى طهران تعد الأولى من نوعها لرئيس كوري جنوبي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1962.

ومن المقرر أن تعقد الرئيسة بارك محادثات قمة مع نظيرها الإيراني حسن روحاني لتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال كبير المستشارين للرئاسة في الشؤون الخارجية كيم كيو هيون إن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر حول ما يهم البلدين و سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون ، فضلا عن القضية الكورية الشمالية التي تهدد السلام والأمن في العالم والأوضاع الإقليمية في شبه الجزيرة الكورية وغيرها.

ويرافق الرئيسة بارك أثناء زيارتها لإيران 236 شخصا من قادة الأعمال وممثلو 38 مجموعة وشركة، من ضمنها شركة سامسونج للإلكترونيات ورئيس اتحاد الصناعات الكورية.

وتسعى إيران لتطوير مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع لإعادة بناء اقتصادها منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها في يناير الماضي.

أ ش أ