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اليوم.. بدء صرف استبدال نقاط الخبز وطرح السلع التموينية ببورسعيد

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اليوم.. بدء صرف استبدال نقاط الخبز وطرح السلع التموينية ببورسعيد اليوم.. بدء صرف استبدال نقاط الخبز وطرح السلع التموينية ببورسعيد
كد محمد أحمد هلاوى، وكيل وزارة والتجارة الداخلية ببورسعيد، بدء استبدال فارق نقاط الخبر اليوم الأحد، وحتى 20 مايو الجارى، على أن تصرف من البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية.

وقال هلاوى إن كافة السلع الخاصة باستبدال نقاط الخبز لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية المتمثلة فى زيت الطعام والأرز والسكر والسمن الطبيعى والدقيق وغيرها من السلع الغذائية.

وفى سياق متصل أكد هلاوى أنه سيتم طرح السلع الرمضانية على فارق نقاط الخبز بجانب السلع العادية للمواطنين كالزبيب وجوز الهند والتين المجفف والتمر وقمر الدين، بالإضافة إلى توافر الدجاج المستوردة بسعر 19 جنيها للكيلو ولحوم مستوردة بـ36 جنيها، ولحم سودانى بلدى بسعر 50 جنيها للكيلو بأسعار منافسة للأسواق خلال شهر رمضان فى المجمعات الاستهلاكية بطرح البحر.


>بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد قرية المرجان السياحية ببور فؤاد
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