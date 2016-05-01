6 مشجعين لبوكا جونيورز يواجهون السجن في باراجواي

(إفي): طالبت النيابة العامة في باراجواي بسجن ستة من 237 مشجعا لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني تم القبض عليهم عقب أعمال شغب وقعت نهاية الأسبوع قبل مباراة الفريق الأرجنتيني وفريق سيرو بورتينيو في ثمن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.

وأدانت النيابة العامة الباراجوائية ستة من جمهور الفريق الأرجنتيني بارتكاب جرائم تكدير السلم العام وأفعال يعاقب عليها القانون، ويبرز من بين الستة متهمان اثنان سبق منعهما من دخول ملعب لابومبونيرا، معقل بوكا جونيورز في بوينوس أيرس بسبب وقائع عنف أيضا.

ويعتقد أن هذه المجموعة من المشجعين المتطرفين للفريق الأرجنتيني أقدمت على أعمال عنف في أحد شوارع العاصمة الباراجوائية حيث تم تسجيل اعتداءات وتدمير والتخويف وسرقة متعلقات الأسر المتواجدة بالمنطقة الخميس الماضي.

وتم ترحيل الجانب الأكبر من المقبوض عليهم إلى الأرجنتين، بينما تم التحفظ على ستة متهمين باعتبارهم قيادات المشجعين والمحرضين على العنف، بحسب النيابة العامة.