بالفيديو والصور.. شروخ وتصدعات بكوبرى مدينة سوهاج الجديدة رغم إصلاحه

رصدت كاميرا "اليوم السابع" بالفيديو ، ظهور تنميلات وتصدعات وشروخ بجسم كوبرى مدينة سوهاج الجديدة بالطول والعرض تجاوزت فى بعض الأماكن 15 سنتيمترا وأكثر، والذى انهارت أجزاء منه فى الثالث من فبراير الماضى دون حدوث خسائر بشرية.

حيث ظهرت التنميلات فى طبقة الأسفلت من الشمال إلى الجنوب، والتى انتهت باتساع كبير يصل إلى 20 سنتمترا، بينما تلاحظ وجود اتساع فى الجزيرة الخراسانية الوسطى بين الحارتين بأعماق مختلفة، خاصة بالمنطقة التى تمر أعلى مصرف سوهاج الممتلئ بالمياه ويوجد على جانبيه طريقان للنقل الثقيل.

تم إصلاح مطلعى الكوبرى من الناحية الشرقية والغربية بزيادة وصلت إلى 137 خازوقا، تم تركيبها طبقا للكود المصرى، وتم عمل كافة الاختبارات اللازمة لها والتأكد من سلامتها، وأنها قادرة على استيعاب أى أحمال، وأننا تغلبنا على مشكلة مرور كهرباء الضغط العالى بمنطقة مطلع الكوبرى، بإضافة خوازيق جديدة كما تتم الآن أعمال إزالة الحائط الموازى للمصرف بجوار مطلع الكوبرى الشرقى، الذى تأثر بشدة من جراء عملية الانهيار الماضية.

وعلى جانب آخر حصل "اليوم السابع" على جزء من تقرير هندسى تمت كتابته عقب معاينة الكوبرى بعد عملية الانهيار، وجاء فيه بخصوص جسم الكوبرى الخرسانى" تلاحظ وجود اتساع فى جميع فواصل التمدد بالكوبرى سواء العرضية والطولية ولا يمكن التنبؤ بسلوكها مستقبلا عند تشغيل الكوبرى".

يذكر أن الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح بدأت فى أعمال تركيب الكمرات الخاصة بالبلاطة الخرسانية بمطلع الكوبرى الغربى، وأن إجمالى مساحة البلاطة تصل بمطلعى الكوبرى الشرقى والغربى حوالى 5000 متر بعدها تتم أعمال الأسفلت، ونقوم بتسليم الأعمال للمكتب الاستشارى محرم باخوم المشرف على الأعمال .

وصرح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، فى وقت سابق، أن الانتهاء من إصلاح كوبرى سوهاج المنهار فى 6 يونيو 2015 من كافة الأعمال، وأن هناك قرارا بتكليف جهاز التعمير على أعمال الإصلاح وتنفيذ الكوبرى .

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