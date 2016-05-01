مصدر عسكري يمني ينفي استهداف مليشيات الحوثي لقاعدة العند

نفى مصدر عسكري يمني بقيادة قاعدة العند العسكرية، صحة الأنباء التي وردت عن استهداف القاعدة بصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال المتحدث باسم قاعدة العند العسكرية قائد نصر – في تصريح لصحيفة (عدن الغد)، اليوم الأحد – إن هذه الأنباء عارية من الصحة، موضحا أن قوات التحالف العربي أطلقت فجر اليوم صاروخين أرض-أرض من قاعدة العند استهدفا عناصر من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة غرب حوطة لحج.

وكانت أنباء صحفية قد ذكرت أن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف (باتريوت) الموجودة في القاعدة قد تصدت لصاروخ باليستي أطلقته المليشيات باتجاه العند خلال الساعات الماضية ودمرته.

أ ش أ