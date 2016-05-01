"الصحة" تضم 500 ألف مواطن من أصحاب معاش تكافل وكرامة لمنظومة العلاج المجانى

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه تم ضم 500 ألف مواطن من أصحاب معاش تكافل وكرامة إلى منظومة الرعاية الصحية لغير القادرين "العلاج بالكروت الذكية".

وقال وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب معاش تكافل وكرامة يقدرون وفقاً لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى 2 مليون مواطن، مصنفين كغير قادرين، مشيراً إلى أنه مع تطبيق التأمين الصحى الشامل سيدخل جميع المواطنين فى الوعاء التأمينى وستقدم لهم خدمات طبية متميزة.

وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة حالياً تعكف من خلال اللجنة القومية للتأمين الصحى على تسعير الخدمات الطبية التى ستقدم للمواطنين فى التأمين الصحى، بالإضافة إلى عمل اللائحة الخاصة بتفسير مواد القانون الخاص بالتأمين الصحى المقرر دخولة البرلمان فى الفترة المقبلة.

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