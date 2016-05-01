"أكتير" أول عقار للمناعة الذاتية لعلاج حساسية القراديات

توصل العالم الفرنسى ميشل انطونللى رئيس معامل "ستالرجين sas" والمدير الأوروبى لهذه المعامل المنتشرة فى أنحاء العالم، إلى عقار جديد لعلاج الحساسية التى تسببها حشرة القراديات، معتمدا على الجهاز المناعى لمحاربة هذه الحساسية عن طريق مساعدته بالعقار الجديد "أكتير" الذى طرح حاليا فى أستراليا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتمد معامل "ستالرجين sas" على تقوية الجهاز المناعى فى علاج أنواع من الحساسية والخاصة بالجهاز التنفسى "الربو" وحساسية الطعام والحساسية الجلدية وأغلبها ناتج عن تلوث الهواء والبيئة خاصة مع تغير فصول السنة.

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