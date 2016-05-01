للعمال.. تغلبوا على الأمراض النفسية فى 6 خطوات

يتعرض العامل فى المصنع أو المؤسسة إلى بعض الضغوط النفسية التى تصيبه بالأمراض الكثيرة، وفى عيد العمال يقدم الدكتور شاهين رسلان أستاذ الصحة النفسية الاحتياطات الواجب توافرها فى كل مناطق العمل حتى ينعم العامل بحياة نفسية سوية أثناء تأدية مهامه الوظيفية.

ويقول: "هناك بعض الخطوات التى يفضل أن تتوفر فى كل أماكن العمل حتى يستطيع العامل من تأدية دوره على أكمل وجه، ومن هذه الخطوات:

>1. لابد أن يتناسب العمل مع قدرات واستعدادات الفرد وميوله حتى يشعر بالراحة النفسية عند البدء فيه ويمكنه الاجتهاد.

>2. لابد أن يعرف قائد العمل أن لكل إنسان طاقة والعمل أكثر من هذه الطاقة تؤدى إلى حوادث وخلل فى العمل، حيث يحرص قائد العمل على ترك مساحة للعمال للراحة.

>3. عند نقل أحد العمال من أقسامهم لأقسام أخرى داخل العمل يحدث لهم نوع من التشتت الذهنى لأن المكان الجديد لا يعرف عنه شىء، وهو ما يصيبه بالتوتر والضغط النفسى، لهذا قبل نقل أحد العمال إلى قسم آخر على قائد العمل التحدث معه ومناقشته لإقناعه بالقرار الجديد مع توصيل رسائل لاطمئنانه ومساندتك له.

>4. لابد أن يتناسب مستوى دخل العامل مع احتياجاته حتى لا يقع عليه أعباء مادية إضافية من عائلته فتصيبه بالضغط النفسى التى يعوق عمله.

>5. توفير الرعاية الصحية فى مكان العمل أحد رسائل الآمان التى يجب أن يشعر بها العامل، بحيث تشمل هذه الرعاية العامل نفسه وأسرته.

>6. الاهتمام بالجوانب الترفيهية له ولأسرته حتى يهدأ أعصابه ويسترخى.

ويضيف الدكتور "شاهين" قائلا: "من المعروف أن كل هذه القواعد لا تتوفر فى مؤسسات العمل المختلفة، ولكن هناك نصائح يمكن أن يقوم بها العامل ذاته للتغلب على الضغوط النفسية التى تحدث له أثناء العمل، وهى:

>1. الصراحة بقدراتك ومهاراتك مع قائد العمل، حتى يوفر لك دورات تدريبية تهيأك عمليًا للعمل.

>2. التوافق الشخصى، وذلك عن طريق التحدث مع النفس.

>3. إجراء تحدٍ للنجاح فى عملك الجديد.

>4. التطلع على مهارات السابقين فى نفس مجال العمل حتى يكتسب الخبرات التى تؤهله جيدة للإبداع داخل العمل.

اذهب لطبيب مختص على الفور.. فى حالة ظهور هذه العلامات عليك

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