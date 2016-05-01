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64 % من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة

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64 % من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة 64 % من القراء يستبعدون نجاح الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود فى حل أزمة المصانع المتوقفة، استبعد غالبية القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة.

واستبعد 64% من القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة، فى الوقت الذى توقع فيه 34% من القراء نجاح جهود الحكومة فى حل أزمة المصانع المتوقفة، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>توقف مصانع الغزل والنسيج تهدد آلاف العمال.. وزير القوى العاملة: الحكومة تتجه لإعادة هذه الصناعة لسابق عهدها.. ويؤكد: لا بيع أو خصخصة للمصانع المتعثرة.. ورئيس النقابة: 50% من المصانع متوقفة
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مصر 365

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