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السفير المصرى بـ"أديس أبابا" يستقبل الوفد البرلمانى برئاسة على عبد العال

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السفير المصرى بـ"أديس أبابا" يستقبل الوفد البرلمانى برئاسة على عبد العال السفير المصرى بـ"أديس أبابا" يستقبل الوفد البرلمانى برئاسة على عبد العال
غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المصرى المشارك فى اجتماعات البرلمان الأفريقى، برئاسة اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، وعضوية كل من النائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، واللواء صلاح عفيفى، والنائب مصطفى الجندى، أعضاء اللجنة.

ووصل الوفد البرلمانى المصرى، صباح اليوم الأحد، إلى مطار أديس أبابا، العاصمة الإثيوبية، كنقطة ترانزيت لاستكمال رحلته إلى مدينة ميدراند، فى العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج، للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقى التى تبدأ غدًا الاثنين.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى المصرى، فى مطار أديس أبابا، السفير المصرى لدى العاصمة الإثيوبية، الذى حرص أعضاء الوفد فى التقاط صورة تذكارية معه، حيث يظهر فى الصورة كل من النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، واللواء صلاح عفيفى، والنائب مصطفى الجندى، أعضاء اللجنة.

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