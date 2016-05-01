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ضبط راكبة قادمة من إيطاليا حاولت تهريب 250 ألف يورو داخل علبة شيكولاته

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ضبط راكبة قادمة من إيطاليا حاولت تهريب 250 ألف يورو داخل علبة شيكولاته ضبط راكبة قادمة من إيطاليا حاولت تهريب 250 ألف يورو داخل علبة شيكولاته
تمكنت سلطات مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، من القبض على راكبة قادمة من إيطاليا، حاولت تهريب ربع مليون يورو داخل علب شيكولاته.

وقال مصدر أمنى، إنه أثناء وصول ركاب الطائرة القادمة من إيطاليا، اشتبه رجال الجمارك فى إحدى الراكبات، وبتفتيش أمتعتها، تم العثور على مبلغ 250 ألف يورو داخل علب الشيكولاتة، وهو ما يخالف قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى تسمح للراكب بحمل 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
>وأضاف المصدر، أن الراكبة أقرت بالواقعة، وأمر اللواء " فهمى مجاهد " مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكبة وإحالتها للنيابة.

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