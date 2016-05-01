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دفاع المتهمين فى "أحداث مصر القديمة": سنطعن على الحكم بعد استلام الحيثيات

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دفاع المتهمين فى "أحداث مصر القديمة": سنطعن على الحكم بعد استلام الحيثيات دفاع المتهمين فى "أحداث مصر القديمة": سنطعن على الحكم بعد استلام الحيثيات
قال عماد مبارك، دفاع المتهمين الـ6 بأحداث عنف القديمة، والصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، أنه سينتظر حيثيات الحكم، للطعن عليه خلال المدة القانونية.

وأضاف "مبارك" أن الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة لصدور حكمها أسباب ضعيفة، ونوه مبارك عن أنه سيجتمع مع باقى فريق الدفاع عقب استلام الحيثيات لإعداد مذكرة الطعن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين، فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة فى أكتوبر من العام قبل الماضى، كما قررت المحكمة تغريم كل متهم 20 ألف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.


>بالفيديو.. السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين فى "أحداث عنف مصر القديمة"
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مصر 365

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