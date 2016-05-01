وفاة طالب جامعي دهسا بالشارقة

نعت الجامعة القاسمية على موقعها الرسمي الطالب "أمادو سيسي "23" عاما أخد طلابها الذين يدرسون في كلية الشريعة الإسلامية، الذي توفي أمس السبت متأثرا بجراحه البليغة، بعد تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة مسرعة في منطقة مويلح أمام الجامعة القاسمية بمدينة الشارقة مساء الخميس الماضي، وهو يقود دراجة هوائية.

وعبرت إدارة الجامعة في بيانها عن حزنها العميق للحادث الأليم، وفقد أحد أبنائها الطلبة وهو من ساحل العاج داعية الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا بالحادث قرابة الساعة السادسة مساء الخميس الماضي، وقامت دوريات المرور بتخطيط الحادث، وتولت الشرطة التحقيق، فيما تم نقل الطالب المصاب والذي تعرض لجروح بليغة عبر سيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم، ولكنه آسلم الروح متأثرا بحالته البليغة.