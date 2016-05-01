سقوط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الأقراص المخدرة بالحدائق فى القاهرة

تمكن النقيب يوسف قرشى معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط كل من "إبراهيم إ أ " 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية سرقة تحمل رقم 1598 لسنة 2013، و"إيمان س أ " 20 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضية "ضرب" تحمل رقم 17927، لسنة 2015، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ربه منزل،اخبار الحوادث،الاتجار فى المخدرات،امن القاهرة
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واعترف المتهمان بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج الاقراص على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5971 لسنة 2016، جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.
>- ربه منزل،اخبار الحوادث،الاتجار فى المخدرات،امن القاهرة
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