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سقوط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الأقراص المخدرة بالحدائق فى القاهرة

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سقوط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الأقراص المخدرة بالحدائق فى القاهرة سقوط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الأقراص المخدرة بالحدائق فى القاهرة
تمكن النقيب يوسف قرشى معاون مباحث قسم شرطة الحدائق، من ضبط كل من "إبراهيم إ أ " 22 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية سرقة تحمل رقم 1598 لسنة 2013، و"إيمان س أ " 20 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى قضية "ضرب" تحمل رقم 17927، لسنة 2015، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى.

واعترف المتهمان بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهما كانا فى طريقهما لترويج الاقراص على عملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5971 لسنة 2016، جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.


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