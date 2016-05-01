مصدر عسكرى يمنى ينفى استهداف مليشيات الحوثى لقاعدة العند

>نفى مصدر عسكرى يمنى ، بقيادة قاعدة العند العسكرية صحة الأنباء التى وردت عن استهداف القاعدة بصواريخ أطلقتها مليشيات الحوثى، والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح.

وقال المتحدث باسم قاعدة العند العسكرية قائد نصر - فى تصريح لصحيفة (عدن الغد)، اليوم الأحد - إن هذه الأنباء عارية من الصحة، موضحا أن قوات التحالف العربى أطلقت فجر اليوم صاروخين أرض-أرض من قاعدة العند استهدفا عناصر من تنظيم (أنصار الشريعة) الإرهابى التابع لتنظيم القاعدة غرب حوطة لحج.

وكانت أنباء صحفية قد ذكرت أن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف (باتريوت) الموجودة فى القاعدة قد تصدت لصاروخ باليستى أطلقته المليشيات باتجاه العند خلال الساعات الماضية ودمرته.