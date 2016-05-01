5 نصائح للعمال فى عيدهم للوقاية من "أمراض الوظيفة"

يحتفل العالم بعيد العمال تقديرا لدور العمال فى كل بلاد العالم فى التقدم والازدهار، ومع كل يوم يقضيها العمال فى أشغالهم فإنهم يواجهون مخاطر كثيرة تهدد حياتهم وتعرضهم للأمراض.

وعن المهن التى تهدد حياة العاملين بها، يقول الدكتور "محمود عمر" مؤسس ومستشار المركز القومى للسموم وأستاذ الأمراض المهنية بقصر العينى:" لا توجد مهنة فى مصر نستطيع أن نقول عنها هى خطر على حياة العاملين فيها، ولكن عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والاحتياطات الوقائية هى التى تجعل هذه المهن مصدر الخطر على صحة العاملين بها".

وتابع قائلا إن برامج السلامة والصحة المهنية تلزم المصانع ببعض الخطوات للمحافظة على صحة العاملين بها وهى..

1. الالتزام بالاحتياطات والوقائية بما يتناسب مع تخصص كل مصنع، مثل التعرض للإشعاعات والغازات السامة وتتمثل الاحتياطات فى الأقنعة الشخصية الخاصة بالتنفس، والملابس التى تحمى الجسم من الإصابات.

>2. تطبيق نظام التحاليل والكشف الدورى على العاملين لاكتشاف أى إصابة تحدث مبكرا والتغلب عليها.

>3. الكشف الشامل قبل الالتحاق بالعمل من الأمور الضرورية للتعرف هل تتناسب المهام الوظيفية مع صحة من يعمل بها أم لا؟.

>4. تواجد طبيب معنى فى كل مصنع للتغلب على أى خطر قد يصيب العاملين أثناء تأدية عملهم.

>5. توفير مشرف مثقف ومدرب على برامج السلامة والصحة المهنية، ويكون عليه رقابة شديدة للتأكيد على قيامه بدوره على أكمل وجه.

وأشار الدكتور "محمود عمر" إلى أن العاملين فى المصانع خاصة مصانع الغزل والنسج ومصانع البتروكيماويات من الأكثر العمال إصابة بأخطر الأمراض بسبب عدم التزامهم ببرامج السلامة والصحة المهنية، مضيفا: "من الأمراض التى يصاب بها العاملين فى هذه المصانع أمراض الكبد، الكلى، والسرطان، وتعمل برامج السلامة المهنية للعاملين فى مصانع الغزل والنسيج على حماية العمال فى عنبر الصباغة عن طريق استخدام "الماسك" أو القناع الذى يمنع وصول المواد السامة المستخدمة فى ألوان الصباغة إلى الجهاز التنفسى بالإضافة إلى الملابس التى تمنع ملامستها للجلد وتعمل كل هذه الأدوات على حماية العامل من إصابتهم بأى من الأمراض السابق ذكرها".

أما إصابات العاملين بمصانع البتروكيماويات أخطر، كما وضحها الدكتور "محمود عمر" فهى أمراض الصدر والمخ والسرطانات المتنوعة تنتشر أكثر فى مصانع البتروكيماويات، لأن هذه المصانع تقوم بتصنيع ومعالجة المواد الكيميائية الخطيرة على جسم الإنسان وعدم ارتداء العاملين بها للملابس والأقنعة التى تحميهم يعرضهم لأمراض خطيرة.

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